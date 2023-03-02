Politika

Başbakan’dan Yunanistan’daki tren kazasıyla ilgili başsağılığı mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, Yunanistan’da yaşanan tren kazasıyla ilgili yayımladığı mesajda “Yaşanan son felaketten dolayı üzgünüm” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Yunanistan tren kazası başsağlığı mesajı

ERBİL (K24)

Yunanistan’ın Larissa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde önceki gün akşam saatlerinde bir yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada en az 46 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Bu kaza, Yunanistan tarihinin en ölümcül tren kazası oldu.

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yayımladığı  mesajda üzüntülerini dile getirerek, “Yunanistan’ın Larissa kentinde yaşanan son felaketten dolayı üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Başbakan, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv