Başbakan’dan Yunanistan’daki tren kazasıyla ilgili başsağılığı mesajı

ERBİL (K24)

Yunanistan’ın Larissa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde önceki gün akşam saatlerinde bir yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada en az 46 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Bu kaza, Yunanistan tarihinin en ölümcül tren kazası oldu.

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yayımladığı mesajda üzüntülerini dile getirerek, “Yunanistan’ın Larissa kentinde yaşanan son felaketten dolayı üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Başbakan, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Saddened by the recent tragedy that happened near Larissa, Greece.



My thoughts are with the victims and their families and I wish the injured a speedy and full recovery.