TBMM'de deprem araştırma komisyonu kuruluyor

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TBMM Genel Kurulunda, Maraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

Komisyonda, alınacak önlemler, kentsel dönüşüm projeleri ve afetler sonrasındaki sürece dair çalışmalar yürütülecek.

Genel Kurul'da yapılan konuşmalarda da başka felaketler yaşanmaması için alınacak tedbirlere dikkat çekildi.

Meclis'te kurulan komisyonlar 3 aylık çalışmanın ardından raporlarını hazırlıyor.