Genel

TBMM'de deprem araştırma komisyonu kuruluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 5 siyasi partinin ortak önergesiyle 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Maraş merkezli depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla komisyon kuruldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye TBMM deprem komisyonu

HABER MERKEZİ

TBMM Genel Kurulunda, Maraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

Komisyonda, alınacak önlemler, kentsel dönüşüm projeleri ve afetler sonrasındaki sürece dair çalışmalar yürütülecek.

Genel Kurul'da yapılan konuşmalarda da başka felaketler yaşanmaması için alınacak tedbirlere dikkat çekildi.

Meclis'te kurulan komisyonlar 3 aylık çalışmanın ardından raporlarını hazırlıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv