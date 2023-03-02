Altılı Masa: Aday konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz

ANKARA (K24)

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelen altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleneceği toplantı sona erdi.

Saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Bugün alınan kararların partilerin yönetim kurullarında görüşülmesi ve 6 Mart Pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrası ortak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yetkili, K24’e yaptığı açıklamada 6 Mart'taki toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu isminin duyurulacağını söyledi.

Yetkili ayrıca, Kılıçdaroğlu ismi üzerinde yüzde 99 anlaşmaya varıldığını kaydetti.

Öte yandan Akşener'in görüşünü, partisinin hafta sonu yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısı sonrasında Pazartesi günü toplanacak Altılı Masaya bildireceği öğrenildi.