Almanya’da mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda ciddi artış

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Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığının Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, 2022'de mülteci yurtlarına yönelik 121 saldırı gerçekleştirildi.

Haberde, mülteci yurtlarına yönelik 2021'de 70 saldırının kayıtlara geçtiği, bu saldırıların 2022'de önceki yıla göre yüzde 73 arttığına işaret edildi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2022'de ayrıca barınma yerlerinin haricinde sığınmacılara ya da mültecilere yönelik 1248 saldırı gerçekleştirildi. Bu sayı da neredeyse her gün en az üç sığınmacı ya da mültecinin saldırı mağduru olduğunu ortaya koydu.

2021'de 1259 sığınmacı ya da mültecinin barınma yerlerinin dışında saldırıya uğradığı bildirilmişti.

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı 2022'de Almanya'ya 1 milyondan fazla Ukraynalı mültecinin geldiği ve yaklaşık 218 bininin iltica talebinde bulunduğu açıklanmıştı.