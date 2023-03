BM Genel Sekreteri’nden Hol Kampı’nda vatandaşları olan ülkelere çağrı

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hol Kampı’ndan dönenlerle bir araya geldi.

Guterres, düzenlediği basın toplantısında terör örgütü DAİŞ mensuplarının ailelerinin kaldığı Rojava’nın Haseke kentinde bulunan Hol Kampı için “saatli bir bomba” ifadesini kullandı.

Antonio Guterres, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hol Kampı’nda vatandaşları olan ülkelere vatandaşlarını geri alma çağrısında bulundu.

“Bugün Irak'ta, Suriye'deki Hol Kampı’ndan dönenlerle görüştüm” diyen BM Genel Sekreteri şunları kaydetti:

“Buradan, orada vatandaşları olan tüm ülkelere bir mesaj göndermek istiyorum: vatandaşlarının güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine geri dönüşünü kolaylaştırmak için çabalarını artırmaları gerekiyor.”

Rojava’daki Hol Kampı Irak’a 13 kilometre uzaklıkta ve DAİŞ mensuplarının 70 bin yakınının kampta kaldığı tahmin ediliyor.

20 bin kadın ve 50 bin çocuğun yaşadığı Hol Kampı’nı 400 kişi koruyor.

In Iraq today, I met with returnees from Al-Hol camp in Syria.



From here, I want to send a message to all countries that also have nationals there: they must step up their efforts to facilitate the safe and dignified repatriation of their citizens. pic.twitter.com/xzd4ZbGtlI