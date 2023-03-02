Politika

Ukrayna: Rusya bir günde 24 hava ve 3 füze saldırısı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın son 24 saatte 24 hava ve 3 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Ukrayna Rusya saldırı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun son bir günde düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Rus askerlerinin son 24 saatte Ukrayna askerlerinin mevzisine 24 hava saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "(Rusya) Çasov Yar ve Zaporijya şehirlerine 3 füze ile saldırdı." denildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin Sumı bölgesinin Ulanove köyünün altyapısı dahil sivil altyapılara çoklu namlulu roketatarlarla 55’ten fazla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Rus askerlerin, Donetsk bölgesindeki saldırılarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "Düşman, Bahmut yönünde ilerlemeyi sürdürüyor. Bahmut şehrine saldırıyor" ifadesi kullanıldı.

Saldırıların püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus askerlerin ve teçhizatın yoğunlaştığı bölgeleri 13 kez vurduğu kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv