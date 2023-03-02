Kılıçdaroğlu, TİP ve Sol Parti ile görüşecek

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Millet İttifakı’nın 'cumhurbaşkanı adayı' gündemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası 6 Mart günü tekrar bir araya gelme kararı aldı.

Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından liderlerin imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz" denildi.

YARIN İKİ PARTİ İLE GÖRÜŞECEK

CHP lGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yarın iki görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu yarın saat 13:30'da SOL Parti Genel Merkezi'nde Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile ardından saat 14:30'da TBMM'de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.

Sol Parti’den üst düzey bir yetkili, T24’ün ziyaretle ilgili sorusu üzerine yarınki ziyaretin kendileri için de bir sürpriz olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“CHP özel kalemi tarafından yarım saat önce arandık. Deprem sonrası yapmış olduğumuz çalışmalar konusunda hem bir tebrik hem de bir deneyim paylaşımı yapmak istediklerini aynı zamanda İstanbul’da parti üyelerimizin gözaltına alınmasına yönelik geçmiş olsun ziyareti olacağı söylendi.”