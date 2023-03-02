WHO Genel Direktörü İdlib’den seslendi: İnsanlık nerede?

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Suriye’de, Maraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret eden WHO Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, “Uluslararası toplum Suriye’yi unuttu. Durum içler acısı. 12 yıldır devam eden savaş, ekonomik çöküş, Covid-19, kuraklık ve şimdi de deprem. Suriye halkının nasıl bir dehşet içinde yaşadığını herkes tahmin edebilir. İnsanlık nerede?” ifadelerini kullandı.

Direktör Ghebreyesus, sosyal medya hesabından tedavi altında olan depremzedeleri ziyaret ettiği anları da paylaştı.

6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremler Rojava ve Suriye’de de etkili oldu. WHO'ya göre depremler nedeniyle yaklaşık en az 8 bin 500 kişinin hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı.

Öte yandan Suriye’nin kuzeybatısını kontrol eden silahlı grupların bünyesindeki sivil savunma grubu, bölgede başlayan kolera salgınında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.