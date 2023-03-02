Politika

WHO Genel Direktörü İdlib’den seslendi: İnsanlık nerede?

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib ilini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası toplumu "Suriye halkının yaşadığı dramı unuttuğu" gerekçesiyle eleştirerek, "İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.
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WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
suriye dünya sağlık örgütü Tedros Ghebreyesus Suriye Deprem

HABER MERKEZİ

Suriye’de, Maraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret eden WHO Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, “Uluslararası toplum Suriye’yi unuttu. Durum içler acısı. 12 yıldır devam eden savaş, ekonomik çöküş, Covid-19, kuraklık ve şimdi de deprem. Suriye halkının nasıl bir dehşet içinde yaşadığını herkes tahmin edebilir. İnsanlık nerede?” ifadelerini kullandı.

Direktör Ghebreyesus, sosyal medya hesabından tedavi altında olan depremzedeleri ziyaret ettiği anları da paylaştı.

6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremler Rojava ve Suriye’de de etkili oldu. WHO'ya göre depremler nedeniyle yaklaşık en az 8 bin 500 kişinin hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı.

Öte yandan Suriye’nin kuzeybatısını kontrol eden silahlı grupların bünyesindeki sivil savunma grubu, bölgede başlayan kolera salgınında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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