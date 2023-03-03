Kılıçdaroğlu’ndan toplantı sonrası ilk mesaj

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı dün 12'nci kez toplanmıştı.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bugün SOL Parti ve TİP yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

"Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın @T_Karamollaoglu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim. pic.twitter.com/IN43eOAm6H — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 2, 2023

Bu arada Saadet Partisi’ndeki toplantının devam ettiği sırada K24’e konuşan siyasiler, gazeteciler ve siyasal iletişim uzmanları yaklaşık bir yıldır süren tartışmalarda Kılıçdaroğlu’nun isminin öne çıktığını belirtti.

CHP LİDERİNİN ALTILI MASA GÜNDEMİ

Millet İttifakı’nın dünkü toplantısının ardından altı liderin imzasıyla yayımlanan açıklamada “ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşıldığı”, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtilmişti.

‘Kazanacak aday’ söylemini son güne kadar sürdüren İYİ Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durduğu biliniyor. Buna karşılık diğer dört parti CHP liderinin adaylığına yakın duruyor.

Ortak bir adayın açıklanmadığı toplantı sonrası CHP’liler memnun, İYİ Partililerde durum farklı.

Öyle ki toplantıdan sonra konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, altılı masanın son toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi.

Bu arada söz konusu toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan toplantıya ilişkin paylaşımda bulunurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise henüz paylaşımda bulunmadı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'in toplantının ardından kurmayları ile parti genel merkezlerinde bir araya geleceği bildirilmişti.

Genel başkanların açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık. Bu süreci ilk günden bugüne büyük bir gayretle yürüten başta ev sahibimiz Sn. @T_Karamollaoglu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/T87tuYN2xv — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 2, 2023

Ülkemiz için hayırlı olsun.



Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın @T_Karamollaoglu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/TFsoMxRqDk — Ali Babacan (@alibabacan) March 2, 2023

Aziz Memleketimizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı, "devlet" olma bilinci ve kazanmak inancı ile ortak bir iradeye sahibiz. pic.twitter.com/igjZeYVYhZ — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) March 2, 2023