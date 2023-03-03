Ekonomi

ENAG: Enflasyon oranı yüzde 126,91 / TÜİK: Yüzde 55,18

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 126.91, TÜİK’e göre ise yüzde 55,18 oldu.
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türkiye ENAG TÜİK Enflasyon

HABER MERKEZİ

Akademisyen ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 olarak ölçüldü.

ENAG her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranlarını açıklıyor. Bağımsız ekonomistlerin hesaplamaları ile TÜİK'in resmi enflasyonu arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) şubat ayında artan gıda fiyatlarının da etkisiyle aylık yüzde 3.4 artarak yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE’nin ise sınırlı bir düşüş kaydederek yüzde 55.5 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1 Mart 2023'de açıkladığı verilere göre ise İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta aylık yüzde 3.83 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 44 aya yükseldi. 

TÜİK DE AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre TÜFE şubatta yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE şubatta yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu.

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