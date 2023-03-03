Beyaz Saray: İki ülkenin NATO’ya aynı anda üye olması asıl meselemiz değil

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

John Kirby, Türkiye'nin 'İsveç'in üyeliğini onaylamaya hazır olmadığı' hatırlatılarak sorulan "Bu durumda Başkan Joe Biden İsveç'ten önce Finlandiya'nın üyeliğini destekler mi?" sorusuna verdiği yanıtta, "Bizim için önemli olan her iki ülkenin de NATO üyesi olması. Bunun aynı anda olup olmadığı asıl meselemiz değil" dedi.

“FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KATILACAĞINA EMİNİZ”

Basın toplantısında Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ve Macaristan'ın henüz onaylamadığı NATO üyelik başvurusu hakkında konuşan Kirby, "Öncelikle Finlandiya ve İsveç'in harika NATO müttefikleri olacağına eminiz. İki modern ordu... Onları iyi tanıyoruz. Onlarla hep çalıştık ve talim yaptık" ifadelerini kullandı. Biden'ın da iki ülkenin NATO'ya katılacağından 'hala emin olduğunu' aktaran Kirby, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç ve Finlandiya ile görüşmeleri sürdürmesinin 'kendilerine bu açıdan cesaret verdiğini' söyledi.

MACARİSTAN'DA ONAY SÜRECİ BAŞLADI, TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER 9 MART'TA

Macaristan Parlamentosu, Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerini görüşmeye iki ülkenin 18 Mayıs 2022'deki resmi başvurularından aylar sonra, 1 Mart 2023 tarihinde başladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunun kabul edilmesi için NATO’ya üye tüm ülkelerin onay vermesi gerekiyor. Fakat Türkiye ve Macaristan henüz gerekli onayı vermiş değil. Bu bağlamda 31 Mart’ta bir açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Macaristan'ın Finlandiya'nın henüz onaylanmamış NATO başvurusunu görüşmek üzere Finlandiya'ya 9 Mart'ta bir meclis heyeti göndermek istediğini söyledi.

1 Mart'taki meclis oturumundan önce sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak da iki ülkenin üyelik başvurularını görüşmeye başlayan milletvekillerine çağrıda bulunarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini 'mümkün olan en kısa sürede' onaylamalarını istemiş, "Benim tutumum net: Mevcut durumda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi meşrudur. Millet Meclisi'nin mümkün olan en kısa süre içinde mantıklı bir karar alacağına güveniyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise meclisteki görüşmeler başlamadan önce yaptığı açıklamada iki ülkenin NATO üyeliklerinin kabul edilebilmesi için meclis grupları arasında daha fazla görüşmeye ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Öte yandan, İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından askıya alınan görüşmeler hakkında 27 Şubat'ta açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "İsveç Finlandiya ile daimi mekanizmanın üçüncü toplantısı 9 Mart'ta düzenlenecek" diyerek üç ülke arasındaki görüşmelerin devam edeceğini duyurmuştu.