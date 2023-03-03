Politika

Taliban’dan Avrupa’ya: Büyükelçiliklerinizi açın

Taliban, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Afganistan’daki büyükelçiliklerini yeniden açmasını istedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Emirhan Muttaki
Emirhan Muttaki
dünya Taliban Avrupa büyükelçilikler çağrı

HABER MERKEZİ

Afganistan’da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, AB Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson ve beraberindeki heyetle görüştü.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, görüşmenin içeriğine dair kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Ahmed, Muttaki’nin Afganistan ile AB ülkelerinin diplomatik ilişkilerinin geliştirilmesi adına gerekli adımların atılması ve AB ülkelerinin Kabil’deki büyükelçiliklerini yeniden açmaları için teşvik edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Ahmed, ayrıca Muttaki’nin AB’nin Afganistan’a sağladığı insani yardımlar nedeniyle teşekkür ettiğini kaydetti.

AB ülkeleri, 15 Ağustos 2021’de Taliban’ın Afganistan yönetimine gelmesiyle buradaki büyükelçiliklerini kapatmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv