Politika

Nobel Barış Ödüllü Belaruslu aktivist Bialiatski’ye 10 yıl hapis

Belaruslu Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist Ales Bialiatski 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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dünya Belarus Ales Bialiatski Hapis cezası

HABER MERKEZİ

Kurucusu olduğu İnsan Hakları Örgütü Viasna, ülkenin "önde gelen insan hakları savunucularından" Ales Bialiatski'nin bugün başkent Minsk'te bulunan bir mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı. 

Bialiatski ve Viasna'nın diğer üst düzey 3 yetkilisinin hükümet karşıtı protestocuları finanse etmekten suçlu bulunduğu bildirildi. 

Viasna tarafından yapılan açıklamada, aynı suçlamalarla yargılanan Valentin Stefanoviç, Vladimir Labkoviç ve Dzmitry Salauyou'nun da sırasıyla 9, 7 ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.  

Duruşmada Bialiatski, Stefanoviç ve Labkoviç'in mahkeme salonunda kapalı bir kafeste tutulduğu aktarıldı. 

Belaruslu Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist Ales Bialiatski,10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sürgündeki muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya, kararı "utanç verici bir adaletsizlik" olarak nitelendirerek kınadı. 

Kurucusu olduğu İnsan Hakları Örgütü Viasna, ülkenin "önde gelen insan hakları savunucularından" Bialiatski'nin cuma günü başkent Minsk'te bulunan bir mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı. 

Bialiatski ve Viasna'nın diğer üst düzey 3 yetkilisinin hükümet karşıtı protestocuları finanse etmekten suçlu bulunduğu bildirildi. 

Viasna tarafından yapılan açıklamada, aynı suçlamalarla yargılanan Valentin Stefanoviç, Vladimir Labkoviç ve Dzmitry Salauyou'nun da sırasıyla 9, 7 ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.  

Duruşmada Bialiatski, Stefanoviç ve Labkoviç'in mahkeme salonunda kapalı bir kafeste tutulduğu aktarıldı. 

2020 seçimlerinden sonra Belarus'tan ayrılan muhalefetin adayı Svetlana Tikhanovskaya, Bialiatski'ye verilen hapis cezasını kınayarak, "Bu utanç verici adaletsizlikle savaşmak için her şeyi yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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