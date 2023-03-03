İYİ Parti'de peş peşe istifalar

HABER MERKEZİ

Sosyal medyada çok sayıda İYİ Partili e-devletten yaptığı istifa işlemini paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın dünkü cumhurbaşkanı adayına ilişkin toplantısının ardından partisiyle olağanüstü toplantı yaptı.

Toplantının ardından bugün açıklama yapan Akşener, masada kendisinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı önerdiğini ancak reddedildiğini söyledi. Muhalefet liderlerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini söyleyen Akşener, partisinin 'kıskaca' alındığını savundu ve sert sözlerle masadan kalktığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada birçok İYİ Partili, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Seçime 70 gün kala alınan bu kararın muhalefete zarar verdiğini savunan partililer istifa görsellerini de paylaştı.

Öte yandan İYİ Parti'den istifa edenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Bir sosyal medya kullanıcısı yoğunluk nedeniyle istifa işlemine devam edemediğini belirtti.

İYİ PARTİ GİK ÜYESİ BÜLENT GÜRSOY DA İSTİFA ETTİ

İyi Parti eski YİK ve GİK üyesi Bülent Gürsoy da istifa edenlerin arasında yer alıyor.

Partinin kuruluş aşamasında içinde bulunan eski Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve iki dönem Genel İdare Kurulu Üyeliği yapan ve halen Ortadoğu Politikaları Başkanlığı Danışmanlığı görevini sürdüren Bülen Gürsoy İyi Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını Twitter hesabından duyuran Gürsoy şu ifadeleri kullandı:

“Tarihi bir süreçte, Türkiye’nin aydınlık geleceği açısından kritik önem taşıyan bir seçim öncesinde toplumun umutlarını yok eden bir kararla, fiilen; Millet İttifakı’nın dağıtılması ve 6’lı masa’nın bozulması kararı verilmesi, bu kararın hangi arka planla, hangi aktörler ve etkenlerle verildiğinin tarafımca anlaşılamaması, son 2 yılı aşkın süreçte kaynağı ve sebebi çözümlenemeyen kararlar alınması, popülerlik kavramı peşinden koşularak oyun bozmak üzerine iki belediye başkanının siyasi teamüllere aykırı yaklaşımlarla peşinden koşulması ve /veya ayartılmaya çalışılması, sonuçta da yıllardır verilen mücadelenin seçime aylar kalan bir süreçte heba edilmesi nedeniyle, İYİ Parti’den istifa ediyorum.”

Çayı koy yeniden başlıyoruz... pic.twitter.com/9ediXWQ6px — Bülent Gürsoy (@bulentgrsy) March 3, 2023

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞINA DESTEK

Açıklamanın devamında Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini belirten Gürsoy şöyle devam etti:

“AKP’nin geriletilmesi mücadelesinde bugüne kadarki süreçlerin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda önemli başarılar göstermiş olan, önümüzdeki süreçteki toplumsal ihtiyaçların yönetimsel olarak karşılanması konusunda mevcut aktörler içerisinde en yetkin isim olduğunu düşündüğüm sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım. ”