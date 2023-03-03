Politika

HDP ve DEVA’dan Akşener’le ilgili ilk tepki

HDP'li Sibel Yiğitalp ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
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türkiye DEVA Partisi HDP Meral Akşener

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ağır ithamlarla altılı masayı salladı, CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık için çağrı yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Yiğitalp, “Meral Akşener hiç bir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?" şeklinde tepki gösterdi. 

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