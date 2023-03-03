Kürdistan Bölgesi heyeti Almanya Ticaret Odası ile bir araya geldi

BERLİN (K24)

1’inci Almanya-Kürdistan Bölgesi Zirvesi kapsamında Kürdistan Bölgesi heyetinin Almanya Ticaret Odası ile bir araya geldiği bildirildi.

Erbil Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi heyetinin Berlin’de Almanya Ticaret Odası ile bir araya geldiği belirtildi.

Heyette Kürdistan Bölgesi Ticaret Bakanı Kemal Muslim, Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri ve Kürdistanlı yatırımcı heyetin yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu ticaret zirvesinde Erbil ile Berlin arasındaki ticari işbirliğinin görüşüldüğü belirtildi.

Her iki tarafın şirketleri, yatırımcıları, girişimcileri ve işadamları arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine odaklanılan zirvede, bu bağlamda Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Kürdistan Bölgesi'ne yatırım yapmak isteyen Alman yatırımcılar için tüm imkanların sağlanacağını vurguladı.

Berlin ve Erbil arasında yıllık bir geleneğe dönüşmesi beklenen ticaret zirvesi projenin, ilk Berlin Zirvesi’nin ardından önümdeki süreçte Erbil’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.