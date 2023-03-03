Akşener sonrası HDP'den olağanüstü toplantı kararı
HABER MERKEZİ
Dün gerçekleştirilen son Altılı Masa toplantısı sonrası liderler anlaşmaya vardığını açıklamış, cumhurbaşkanı adayının 6 Mart Pazartesi günü ilan edileceğini deklare etmişlerdi.
Bugün bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.
Akşener’in açıklamasının ardından HDP'den olağanüstü MYK toplantısı kararı geldi.
HDP de yarın saat 14.00 için olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı.