Politika

Akşener sonrası HDP'den olağanüstü toplantı kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları sonrası, HDP yarın saat 14.00 için olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye HDP toplantı

HABER MERKEZİ

Dün gerçekleştirilen son Altılı Masa toplantısı sonrası liderler anlaşmaya vardığını açıklamış, cumhurbaşkanı adayının 6 Mart Pazartesi günü ilan edileceğini deklare etmişlerdi.

Bugün bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Akşener’in açıklamasının ardından HDP'den olağanüstü MYK toplantısı kararı geldi.

HDP de yarın saat 14.00 için olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv