Kılıçdaroğlu 4 partinin lideriyle görüştü: Ortak açıklama bekleniyor
HABER MERKEZİ
İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarının ardından; TBMM’deki makamından ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu CHP MYK'sını olağanüstü topladı.
Toplantı sonrasında Altılı Masa'da kalan 4 lider ile telefonla görüşen liderlerin ortak bir açıklama yapacağı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile telefonda görüştü.
Görüşmenin ardandan ortak yazılı açıklama yapılması bekleniyor.