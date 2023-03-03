Destici'den Akşener'e Cumhur İttifakı çağrısı

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Cumhur İttifakı bileşenlerinden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında, Meral Akşener'in açıklamalarını da yorumladı.

Desteci, "Başından beri İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti" dedi.

"Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti" diyen Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İYİ Parti, Altılı Masa'da değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim."