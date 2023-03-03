Politika

Destici'den Akşener'e Cumhur İttifakı çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Altılı Masa’dan ayrılan İYİ Parti'ye çağrıda bulunarak, "Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Mustafa Destici
Mustafa Destici
türkiye mustafa desteci bbp

HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı bileşenlerinden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında, Meral Akşener'in açıklamalarını da yorumladı.

Desteci, "Başından beri İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti" dedi. 

"Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti" diyen Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İYİ Parti, Altılı Masa'da değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv