Saadet Partisi'nden Akşener'e yanıt: Dayatma yok

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Millet İttifakı'nın en büyük partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ‘dayatma’ olarak niteleyip masadan kalkmasına Saadet Partisi tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya Halk TV yayınında "Hiçbir şey şekilde bir dayatma söz konusu değil" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Orada ortak bir kanaat meydana geldi, insanlar iradesini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili yaptığı değerlendirmelerin toplumda takip edildiğini biliyoruz. Ben nasıl CHP'li bir belediye başkanına, milletvekiline illa benim dediğim noktaya geleceksin şeklinde bir yaklaşım içinde olamazsam, CHP'nin 'Onlar görevlerine devam edecektir' açıklamasını nasıl yok sayabilirim. Dayatma söz konusu değil. İstişare şeklinde konuşuldu ve metne imza atılarak toplantıdan çıkıldı."

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu ve "uzlaşı" ile sonuçlandığı belirtilen 12. toplantısının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplayan İYİ Parti lideri Akşener, kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin bir seçime zorlandığını söylemişti.

İttifak partilerinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiğini bildiren Akşener, "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" demiş ve cumhurbaşkanı adaylığı için ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in çıkışının ardından ''Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" yorumunu yaptı.