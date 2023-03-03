Demokrat Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı
HABER MERKEZİ
Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından olağanüstü toplandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, DP Başkanlık Divanı, Akşener'in Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal başkanlığında olağanüstü toplandı.
Parti genel merkezinde durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantı sürüyor.
ENGİNYURT’TAN TEPKİ
Öte yandan DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemediklerini, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunmasına tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt “Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Millet İttifakı dedik, demeye devam edeceğiz” dedi.