Politika

AK Parti’den İYİ Parti yorumu: Kapımız herkese açık

Meral Akşener'in, Altılı Masa’dan ayrılma açıklamasından sonra konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kapımız da gönlümüz de herkese açık, el veren herkesin elini tutmaktan yanayız" dedi.
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türkiye hayati yazıcı AK Parti İYİ Parti

HABER MERKEZİ

Millet İttifakı’nın toplantısının ardından cumhurbaşkanı adayı konusunda partisiyle istişare etmek üzere partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına 'ret oyu' verdiklerini açıkladı.

Akşener'in açıklamalarını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya lideri Erdoğan ile yarışmak kolay bir iş mi? Hepsi birlikte tarih oluyor. Biz kendimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı siyasi partilerin ittifak uygulamaları açısından örnek teşkil ediyor. Düzeni mevcut. İttifak kültürü önemli bir şey."

Yazıcı, "İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları yeni bir sayfa aralar mı?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Bizim kapımız herkese açık. Biz Türkiye'yi ileri taşıma hedefindeyiz. Herkese gönlümüz açık, el veren herkesin elini tutmaktan yanayız."

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