5 parti lideri yarın Saadet Partisi'nde toplanıyor

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Beş parti liderinin yarın saat 17'de Saadet Partisi genel merkezinde bir araya gelecekleri açıklandı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da, "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız" açıklamasında bulundu.

Millet İttifakı'ndan beş partinin lideri yarın saat 17'de Saadet Partisi genel merkezinde bir araya gelecek.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da, Twitter'dan yayınladığı açıklamada "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: HALKIMIZ MÜSTERİH OLSUN!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yayınladı.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletimizin teşviki ve desteği ile çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet ittifakı olarak, özellikle son bir buçuk yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık. Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere; 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu minvalde; toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun! Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

İMAMOĞLU ANKARA YOLUNDA

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrı yaptı.

Bu açıklamanın ardından gözler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çevrildi. Edinilen bilgiye göre Ekrem İmamoğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola çıktı. Mansur Yavaş’ın da Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapması planlanıyor.

Öte yandan Büyükşehir belediye başkanlarının ortak açıklamasının gündeme geldiği fakat bundan vazgeçildiği öğrenilirken bazı büyükşehir belediye başkanlarının da Kılıçdaroğlu’na destek için Ankara’ya geleceği belirtildi.