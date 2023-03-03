İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in; belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak, "Millet sizi göreve çağırıyor" çıkışının ardından Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.

CHP lideri, söz konusu videoyu "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla…" başlığıyla yayımladı.

Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı video mesaja yanıt İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

Zorlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır."