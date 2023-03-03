Politika

Başbakan: Finansal katılım programımızın birçok faydası olacak

Başbakan Mesrur Barzani, ‘Benim Hesabım’ projesi kapsamında Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının bankacılık hizmetlerin önemli yarar sağlayacağını söyledi.
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kürdistan Başbakan Mesrur Barzani Ekonomi katılım

ERBİL (K24)

Sosyal medya hesabından ‘Benim Hesabım’ etiketiyle açıklama yapamam Başbakan Mesrur Barzani, “Finansal katılım programımızın birçok faydası olacaktır” dedi.

Başbakan’ın açıklaması şöyle;

“Finansal katılım programımızın birçok faydası olacaktır:

• Bir milyondan fazla vatandaş bireysel banka hesaplarına yönelecektir.

 • Şirketlere kurumsal bankacılık hizmetleri sağlanacaktır.

 • Kamu hizmetleri için dijital ödemeler olacaktır.

 • Banka kartı okuyucuları sağlanacaktır.

 Bu benim sözüm”

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