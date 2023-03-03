Başbakan: Finansal katılım programımızın birçok faydası olacak
ERBİL (K24)
Sosyal medya hesabından ‘Benim Hesabım’ etiketiyle açıklama yapamam Başbakan Mesrur Barzani, “Finansal katılım programımızın birçok faydası olacaktır” dedi.
Başbakan’ın açıklaması şöyle;
“Finansal katılım programımızın birçok faydası olacaktır:
• Bir milyondan fazla vatandaş bireysel banka hesaplarına yönelecektir.
• Şirketlere kurumsal bankacılık hizmetleri sağlanacaktır.
• Kamu hizmetleri için dijital ödemeler olacaktır.
• Banka kartı okuyucuları sağlanacaktır.
Bu benim sözüm”