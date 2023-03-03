Davutoğlu: Dayatma değil istişare var, yolumuza devam edeceğiz

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in adaylık çıkışının ardından yazılı açıklama yaptı.

Altılı Masa'nın imza attığı ortak mutabakat metinlerinin "Tek aklın değil ortak aklın, dayatmanın değil istişarenin, rekabeti değil uzlaşmanın eseri olduğunu" söyleyen Davutoğlu, aklıselim olma çağrısı yaptı.

Davutoğlu, “Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak hiçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Davutoğlu’nun açıklaması şöyle:

"Gelecek Partisi olarak bizim için Millet İttifakı bir kişinin cumhurbaşkanlığı, bir partinin iktidarı ya da partilerin grubunun koalisyonu değil, gücünü derin millet vicdanından, 200 yıllık siyasi tarih birikiminden ve tecrübesinden olan bir toplumsal barış projesidir. İktidarın kutuplaştırma stratejisine meydan okuyan, milletimize büyük umut kaynağı olan bu toplumsal barış projesinin aynı kararlılıkla devamı ve başarısı her türlü siyasi hesabın üstündedir.

Bütün partilerin fedakâr katkıları ve emekleriyle ortaya koyduğumuz tarihi nitelikteki ortak mutabakat metinleri siyasi yöntem olarak tek aklın değil ortak aklın, dayatmanın değil istişarenin, rekabeti değil uzlaşmanın eseri olmuştur. Meselemiz tek kişinin iradesinin hâkim olduğu ucube sistemin mantığını benimseyerek cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir. Cumhurbaşkanı adayımız kazandığında, hiçbir toplum kesiminin “biz kaybettik” hissine sahip olmayacağı bir ortak akıl ve yönetişim kültürü egemen olacaktır.

Bu kararlılıkla Gelecek Partisi’nin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim.

Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak hiçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”