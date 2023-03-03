Karamollaoğlu: Sözleştiğimiz gibi 6 Mart'ta bir araya geleceğiz

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday çıkışının ardından sosyal medya hesabı Twitter’dan bir açıklama yayınladı.

Karamollaoğlu, açıklamasında "Halkımız müsterih olsun! Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletimizin teşviki ve desteği ile çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet İttifakı olarak, özellikle son bir buçuk yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık.

Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere; 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık.

Bu minvalde; toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz.

Halkımız müsterih olsun! Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Akşener'in 12. Millet İttifakı toplantısının ardından uzlaşmaya varılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını kabul etmeyerek masadan ayrılması üzerine, masada kalan beş partiden de kararlılıkla yola devam edileceğine yönelik açıklamalar geldi.