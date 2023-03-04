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Hatay ve Adana’da deprem

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ise saat 03.20’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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türkiye Adana Deprem AFAD Hatay Antakya Kandilli Rasathanesi

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen kentlerde sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Hatay'daki depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıklarken, derinliğini ise 6.6 kilometre olarak ölçtü.

ADANA'DA DEPREM

Aynı zamanda AFAD’a göre Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Adana'da meydana gelen depremin 4,0 büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Depremin derinliğini de 5 kilometre olarak ölçtü.

 

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