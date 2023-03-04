Irak: Türkiye Fırat Nehri’ni kurutuyor

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Irak Su Kaynakları Bakanı Avn Ziyab yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, su siyasetini bu şekilde sürdürmeye devam etmesi halinde Fırat Nehri’nin kuruyacağını söyledi.

Bakan Avn Ziyab Irak’ın su rezervinin düşük olduğunu belirterek, “Irak, Türkiye ve Suriye arasında, Fırat Nehri’nin suyunun bölüşülmesiyle ilgili bir anlaşma var ve anlaşmaya göre Türkiye’den saniyede 500 metreküp su bırakması gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin, anlaşmada belirtilen su miktarının yarısını bıraktığını söyleyen Ziyab, “Irak da bu miktarın saniyede 600 metreküpe çıkarılmasını istiyor” diye konuştu.

Özellikle kuraklığın son yıllarda kendini daha fazla hissettirdiği Irak’ta yönetim, sık sık su kaynaklarıyla ilgili Türkiye ve İran’a çağrıda bulunuyor.