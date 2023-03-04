Adıyaman’da 4,4 şiddetinde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.