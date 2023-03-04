Adıyaman’da 4,4 şiddetinde deprem: Çevre illerden de hissedildi
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 4, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-03-04
Saat:08:27:33 TSİ
Enlem:38.109 N
Boylam:38.244 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KmvPqXDUIY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi