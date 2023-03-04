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Adıyaman’da 4,4 şiddetinde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
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kürdistan Adıyaman Deprem Çelikhan AFAD

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

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