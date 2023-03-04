Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla 6. TEDxNiştiman etkinliği başlıyor

ERBİL (K24)

150 gönüllü gencin günlerdir hazırlık çalışması yaptığı 6. TEDxNiştiman bugün başlıyor.

14 yerli ve yabancı konuşmacının sunum yapacağı etkinliğe binden fazla dinleyici katılacak. Etkinlikte ABD ve Avrupa ülkelerinden konuklar da yer alacak.

Birçok ülkede düzenlenen TED etkinliğinde gençler katılımcılarla deneyimlerini paylaşma fırsatı buluyor.

Bu yılki etkinlikte Kürdistan Bölgesi’nden gençler de fikirlerini paylaşacak yerli üretim ürünleri tanıtacak.