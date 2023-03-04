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Hatay’da acil içme suyu problemi artarak devam ediyor

Depremin yıktığı kentlerden Hatay'da temiz içme suyuna erişimde sorun büyüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir" denildi.
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türkiye Hatay Deprem Maraş depremi Su problemi

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'da temiz içme suyuna erişimde sorun yaşanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir" denildi.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı soruna dikkat çekmek için #HataydaSuYok etiketiyle paylaşımlar yapıyor.

 

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