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Şengal’de üç toplu mezar açılıyor

Şengal’de, 40 kişinin gömülü olduğu tahmin edilen üç toplu mezar açılıyor.
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kürdistan Şengal toplu mezar

ŞENGAL (K24)

K24 Şengal muhabiri, Hemedan köyünde DAİŞ tarafından katledilen insanların gömüldüğü üç toplu mezarın bugün açılacağını bildirdi.

Muhabirimiz, üç toplu mezarda 40 kişinin cesedinin bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Şengal’de şimdiye kadar 89 toplu mezardan 38 açıldı. Söz konusu mezarlardan çıkarılan 160 ceset kalıntısı, yakınlarına teslim edildi.

Ayrıca 500 ceset kalıntısı da kimlik testinin yapılması amacıyla DNA testi için Bağdat Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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