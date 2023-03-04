Akşener’in açıklamaları dünya basınında: Kendi kalesine gol attı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkması dünya basınında geniş yankı buldu.

Yabancı medya, son gelişmelerin Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lehine olabileceği yorumunu yaptı.

FINANCIAL TIMES: SEÇİMLERE KISA SÜRE KALA KAOS

Ülkenin altı muhalefet partisinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için aylardır ortak bir aday üzerinde müzakerede bulunduğunun altını çizen Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday konusunda anlaşmazlık yaşanmasını kısa süre sonra yapılacak seçimler öncesi bir "kaos"a benzetti.

İYİ Parti'yi ülkenin ikinci en büyük muhalefet partisi olarak tanımlayan gazete, lideri Meral Akşener'in Erdoğan'ın karşısına yeni adaylar çıkarılması çağrısında bulunduğunu ve 6'lı masanın bunu yapmayarak "halkın iradesini temsil etme becerisini kaybettiğini" sözlerini hatırlattı ve Millet İttifakı'nın bozulmasının Erdoğan'ın lehine olduğunu vurguladı.

POLITICO: ERDOĞAN'A KARŞI ADAY KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Politico, patlak veren anlaşmazlığı 20 yıllık Erdoğan iktidarının ardından çok çekişmeli beklenen seçimler öncesi yaşanan "gerilim" olarak niteledi ve muhalefetin Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday konusunda anlaşamadığı yorumunu yaptı.

Partilerin ilerleyen günlerde anlaşmazlığı aşamamaları halinde bunun kötü ekonomik gidişat, yüksek enflasyon ve son olarak deprem felaketi nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki Erdoğan'ın lehine bir durum yaratabileceğini yazdı.

AL JAZEERA: MASADAN KALKACAĞINA DAİR GÜÇLÜ MESAJ VERDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "ittifakın milli iradeyi yansıtmadığı" açıklamasını manşete çeken Katar merkezli El Cezire, sağcı partinin seçimlerden önce "masadan kalkacağının güçlü bir sinyalini verdiğini" yazdı.

Akşener'in tutumunun muhalefetin Erdoğan'ı yenmesini daha da zorlaştırabileceği yorumunu yapan haber kanalı, Türkiye'deki muhalefetin 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere büyük şehir belediyelerinin kontrolünü AK Parti'den almayı başarmasından bu yana daha yakın bir işbirliği yürüttüğüne dikkat çekti.

WALL STREET JOURNAL: ERDOĞAN'A POTANSİYEL DESTEK

Wall Street Journal ise muhalefet içinde yaşanan anlaşmazlığı okurlarına "Türkiye'de etkili bir siyasi parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif bir ittifaktan çekilerek, lidere 20 yıllık iktidarının en zorlu seçim kampanyası öncesinde potansiyel bir destek verdi" cümlesi ile aktardı.

Gazete, Akşener'in kararı nedeniyle mayıs ayında yapılması beklenen seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine son vermeye kararlı altı partili koalisyonun en büyük ikinci üyesinin saf dışı kaldığının altını çizdi.

ALMAN BASINI: TÜRKİYE'DE MUHALEFET KENDİ KALESİNE GOL ATTI

Öte yandan konu Alman basınında da yankı buldu.

Karlsruhe kentinde yayımlanan Badische Neueste Nachrichten gazetesi, Kahramanmaraş depremleri sonrasında yaşanan büyük yıkıma işaret ederek muhalefetteki anlaşmazlıkların Erdoğan'a yarayacağı görüşünü savundu:

"Erdoğan mutluluktan uçuyor olsa gerek. 45 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Türkiye tarihinin en kötü deprem felaketinin üstünden daha birkaç hafta geçmişken Erdoğan'ın, muhalefetin inşaatlardaki usulsüzlükler, yolsuzluklar ve diğer çarpıklıkları yerden yere vurmasından ve seçim kampanyasında avlanmaktan korkmasına gerek kalmadı. Birdenbire Erdoğan, depreme hazırlıklarda da deprem sonrası yardımlarda da iflas etmiş bir hükümetin tasfiye memuru konumundan çıktı, rakipleri saç saça baş başa koltuk ve makam kavgası verirken afet bölgesinde yeniden imarı başlatan cumhurbaşkanı konumuna yükseldi."

"ERDOĞAN'A GÖKTEN İNEN BİR HEDİYE"

Berlin'de yayımlanan Tageszeitung gazetesi ise "Muhalefet kendi kalesine gol attı" başlıklı analizinde muhalefetin ortak adayda uzlaşamamasının Erdoğan açısından "gökten inen bir hediye" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yavaş'ın da İmamoğlu'nun da anketlerde Kılıçdaroğlu'ndan çok daha iyi puanlar aldığını belirten gazete, Akşener'in anketlerde zayıf görünen Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "haklı olarak" karşı çıktığı görüşünde.

Yorumda, "Muhalefet Mayıs ayında yapılacak seçimlerde şansını sürdürmek istiyorsa acilen uzlaşmaya varmak zorunda. Aksi takdirde 20 yıldır nihayet Erdoğan'dan başka bir Cumhurbaşkanına kavuşmak isteyen milyonlarca Türk'ün umutlarını yerle bir etmiş olacak" ifadelerine yer verildi.

"MUHALEFETİN İNTİHARI"

Tagesspiegel gazetesi de gelişmeleri muhalefet açısından bir "intihar" olarak değerlendiriyor. Erdoğan'a karşı ittifakın yıkıldığı ve Erdoğan'ın seçimlerdeki şansının büyük ölçüde arttığı görüşüne yer verilen yorumda, "Hükümet pek çok Türk'ün gözünde depremler sonrasında iyi bir tablo çizmese de, Erdoğan daha önceki seçimlerde olduğu gibi muhalefet içindeki bölünmelerden yararlanabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

İttifak içindeki tek anlaşmazlığın cumhurbaşkanı adayı olmadığını, 20 yıllık AK Parti iktidarı sonrasında boşalacak koltukların kavgasının da yapıldığını belirten gazete, Akşener'in küçük partilerin yeni hükümette üst düzey pozisyonlara gelmelerine karşı olduğuna işaret ediyor. İYİ Parti'nin yaklaşık yüzde 15 ile altılı masada CHP'den sonra en fazla oy oranına sahip parti olduğuna dikkat çeken gazete şu satırlara yer verdi:

"Akşener'in partisini yanına almadan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı makamı için pek bir şansı kalmayacaktır. CHP'nin diğer dört müttefikinin toplam oy oranı yüzde 5'i bile geçmiyor. Akşener'in İYİ Partisi dışında bir aktör de, yüzde 12'lik oy potansiyeli ile HDP. Seçimlerde çoğunluk sağlamaya yardımcı olabileceği halde HDP, muhafazakar ve milliyetçi siyasetçilerin istememesi nedeniyle altılı masaya davet edilmemişti. HDP seçimlere kendi adayıyla da gidebilir, ama hakkındaki kapatma davası nedeniyle seçimlere katılıp katılamayacağı belirsizliğini koruyor."