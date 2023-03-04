CHP'li belediye başkanları İYİ Parti'ye gidiyor

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İYİ Parti'nin Altılı Masa'ya dair eleştirilerinin ardından Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşecek.

CHP'li 10 belediye başkanı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya gelecek.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARININ KILIÇDAROĞLU İLE TOPLANTISI SONA ERDİ

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı CHP Genel Merkezi’ndeki toplantı sona erdi. CHP’li belediye başkanları ortak açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi’nden ayrılırken ortak fotoğraf paylaşımı yapılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olarak işaret ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, gece saatlerinde yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na desteklerini yinelemişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın @kilicdaroglu’nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum" demişti.