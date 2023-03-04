Ekonomi

Irak alkollü içecek ithalatını yasakladı

Irak alkollü içecekler ilgili yeni bir karar aldı.
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Irak alkol Irak

ERBİL (K24)

Irak Gümrük Genel Müdürlüğü, her türlü alkollü içeceğin ülkeye girişinin tamamen yasaklandığını duyurdu.

Gümrük Genel Müdürlüğü’nden tüm sınır kapılarına gönderilen yazıda, her türlü alkollü içeceğin yasaklandığını belirtilerek kararın uygulanması istendi.

Kararın, Resmi Gazete’nin 4708’inci sayısında yayımlanan 2023 Yılı 1 Sayılı Belediye İthalat Yasası’na dayandırıldığı kaydedildi.

İhlalde bulunan kişilere 10 milyon ila 25 milyon arasında para cezası uygulanacağı belirtildi.

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