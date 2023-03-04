Sancar: HDP üzerine düşen sorumluluğun farkındadır

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olağanüstü toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Sancar, Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşanan uzlaşmazlık sonrası yaşanan gelişmelere dair ilk açıklamayı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün yaptığı açıklamalardan sonra yaşananlar ile ilgili konuşan Sancar, "Hep birlikte kazanmak için birliği, beraberliği arttırmak ve en geniş demokrasi ittifakı yaklaşımımız yönündeki politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Demokratik cumhuriyete ulaşmak, mevcut iktidar güçleriyle veya onu ikame etmek isteyen restorasyon savunucularıyla değil, demokrasi, adalet ve özgürlük diyen milyonlarla buluşarak mümkündür. Tüm Türkiye halklarına da çağrımız budur" dedi.

Sancar, "Gün ortak mücadeleyi büyütme günüdür, HDP üzerine düşen sorumluluğun farkındadır ve bunu yerine getirecek kararlılığa sahiptir. Kimse umutsuzluk ve güvensizliğe kapılmasın" diye konuştu.

Sancar şunları söyledi:

"Türkiye siyasetinde son günlerde yaşanan gelişmeleri gözeterek çalışmaları sürdürmenin halkların demokratik ve ortak geleceğinin inşa edilmesinde hayati önemde olduğunun farkındayız. Kimsenin kuşkusu olmasın ki, HDP olarak alacağımız sorumlu kararlar, Türkiye halklarının demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlük, barış hasretini ve ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. 85 milyonun tamamına kazandıracak bir anlayışla davranıyoruz. Hep birlikte kazanmak için birliği, beraberliği arttırmak ve en geniş demokrasi ittifakı yaklaşımımız yönündeki politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

'ÜÇÜNCÜ YOL’ MÜCADELEMİZİ BÜYÜTÜYORUZ'

Sancar, “Toplumsal uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel insanlık değerlerini, demokrasi ve hukuk ilkelerini esas alarak ‘Üçüncü Yol’ mücadelemizi büyütüyoruz. İkinci yüzyılında Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturup bütünleştirmenin yolu, baskı ve hukuksuzluklarla, ayak oyunları ve toplum mühendisliği ile siyaseti dizayn etme çabaları karşısında toplumsal barışı ve adaleti, demokratik siyaseti tavizsiz savunmaktır” ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, konuşmasının devamında şunları belirtti:

“Çözüm bütün bu anlayışların buluştuğu, halkların, emekçilerin, kadınların, gençlerin, bütün ezilenlerin ve dışlananların, kimliklerin ve inançların ortak çıkarını esas alan Emek ve Özgürlük İttifakı’nın hedeflediği en geniş demokratik mücadele ve irade ortaklığındadır. Bu kapsamda tüm toplumsal ve siyasal muhalefeti umudu büyütmek için, demokrasi, adalet ve özgürlük hedefleri etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz.

Bu ülke geçtiğimiz yüzyıl içinde gece yarısı operasyonları ile iktidarı kurtarma ve düzeni koruma manevralarını defalarca yaşamıştır. O nedenle halkların demokratik iradesine sahip çıkmak, katılımcı ve müzakereci bir demokrasi anlayışını geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Türkiye halklarının gönlü rahat olsun, buradayız, hep birlikte değiştireceğiz; hep birlikte kazanacağız.”