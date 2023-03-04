Suudi’de camilerde namaz kılanların görüntülerinin çekilmesi yasaklandı

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Suudi İslami İşler Bakanlığı’nın kararıyla camilerde ibadet edenlerin görüntülerinin çekilip yayınlanması yasaklanırken, karar ülkede tartışmalara yol açtı.

Yetkililer kararı, ‘minberleri sömürüden koruma’ ile açıklarken, İslami İşler Bakanlığı Sözcüsü Abdullah El Anezi, “Minberleri sömürüden korumak için camilerde ibadet edenlerin fotoğrafının çekilmesi ve namazların naklen yayınlanması yasaklanmıştır” dedi.

Söz konusu yasağın Suudi’nin ‘İslam’ı koruma’ rolüne uygun olduğunu kaydeden Anezi, yasağı, "Cehaletten veya kasıtlı olarak Müslümanları etkileyebilecek hatalı mesajların gelmesini engeller” ifadeleriyle savundu.

Yasağın sosyal medya kullanıcıları arasında ve Suudi kamuoyunda tartışmalara neden olduğu belirtildi.