Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener’le görüşecek

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından bugün önemli bir görüşmenin gerçekleşeceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener'le görüşmesine onay çıktı.

CHP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır.

Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede “iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini” iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’li büyükşehir belediye başkanları bugün bir araya gelmişti.

Öte yandan CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanının İYİ Parti ile görüşme gerçekleştireceği iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ÖNERMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı önermişti.