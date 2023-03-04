Erdoğan'dan ilk yorum: Oturdular, konuştular, dağılırlar

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Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

"Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde" diyen Erdoğan "Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik. Onlar eteğindeki taşları döküyorlar. Onların döktüğü taşları bizim toplamak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.