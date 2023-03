5 lider bir araya geldi: Akşener’siz ilk toplantı

ANKARA (K24)

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu tek tek kapıda karşıladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun SP Genel Merkezi’ne girdiği sırada bazı vatandaşlar “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı.

Bir vatandaş ise Meral Akşener’in Altılı Masa’yla ilgili açıklamasına tepki göstererek, bu tutumu 28 Şubat sürecine benzetti.

Saat 17.00’de başlayan toplantının gündemi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları ve yeni yol haritası.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Millet İttifakı’nın adayı, daha önce duyurulduğu üzere Pazartesi günü açıklanacak.

Öte yandan K24’e konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, gündemlerinde değişiklik olmadığını belirterek, “Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Millet İttifakı’nın, İYİ Parti’nin de imza attığı ilkelere bağlı olduğunu kaydeden Kaya, “İttifak bu haliyle devam edecek ve Türkiye’nin liderlerin moraline ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Bugünkü görüşmenin ardından da yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nin önünde bu gelişmeler yaşanırken, İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.

YILMAZ: YOLLARINA DEVAM EDECEKLER

Diğer yandan Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen TV5 Genel Yayın Yönetmeni ve Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, son süreçle ilgili K24’e değerlendirmelerde bulundu.

“Sadece masa açısından değil, Türkiye açısından da toplum açısından da bu çıkış sürpriz oldu” diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü bu masa yeni kurulmuş bir masa değil. Uzun süren bir sürecin devamıydı ve artık Türkiye’nin seçim sathına girdiği bir ortamda bu açıklamaların yapılması herkeste benzer hisler oluşturdu. Süreç bitmiş değil. Siyaset uzun soluklu bir süreçtir. Siyasette bir gün çok uzundur. Her zaman, her an birtakım değişiklikler olabiliyor. Bir yıllık süreç içerisinde Altılı Masa’da bir hukuk oluştu. Hem mevcut sisteme yönelik eleştiriler devam ederken hem de Türkiye bir seçime girerken umut verecek tüzel kimliğe bürünmüştü masa. Belki (Akşener’in) masadan ayrılması değil, ama kullandığı dil itibariyle masada sarsıcı bir etki ettiği görülüyor.”

5 liderin bir araya gelmesinin önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, “Liderler hangi kararlarla çıkacak buna bakmak lazım. Partilerin yetkili isimleriyle elde ettiğim izlenim şu: İlk günkü kararlılıkla yollarına devam edecekler. Bekleyip görmek lazım” diye konuştu.

Saat 17.00’de başlayan toplantı, yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.