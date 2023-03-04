Akşener'siz ilk toplantı başladı

ANKARA (K24)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Millet İttifakı Liderler Buluşması’nda, Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi.

SP Genel Merkezi’ne ilk gelen lider CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile SP Genel Başkanı kameralara poz verdiği anda bazı vatandaşlar Akşener aleyhine slogan attı.

Saat 17.00'de başlayan toplantının uzun süreceği tahmin ediliyor.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, liderlerin imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.

Bu arada Akşener, saat 17.00'deki toplantıya davet edilmediğini söyledi.

YILMAZ: 5 LİDER YOLUNA DEVAM EDECEK

Saadet Partisi yakınlığıyla bilinen TV5 Genel Yayın Yönetmeni ve Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, son süreçle ilgili K24’e değerlendirmelerde bulundu.

“Sadece masa açısından değil, Türkiye açısından da toplum açısından da bu çıkış sürpriz oldu” diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü bu masa yeni kurulmuş bir masa değil. Uzun süren bir sürecin devamıydı ve artık Türkiye’nin seçim sathına girdiği bir ortamda bu açıklamaların yapılması herkeste benzer hisler oluşturdu. Süreç bitmiş değil. Siyaset uzun soluklu bir süreçtir. Siyasette bir gün çok uzundur. Her zaman, her an birtakım değişiklikler olabiliyor. Bir yıllık süreç içerisinde Altılı Masa’da bir hukuk oluştu. Hem mevcut sisteme yönelik eleştiriler devam ederken hem de Türkiye bir seçime girerken umut verecek tüzel kimliğe bürünmüştü masa. Belki (Akşener’in) masadan ayrılması değil, ama kullandığı dil itibariyle masada sarsıcı bir etki ettiği görülüyor.”

5 liderin bir araya gelmesinin önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, “Liderler hangi kararlarla çıkacak buna bakmak lazım. Partilerin yetkili isimleriyle elde ettiğim izlenim şu: İlk günkü kararlılıkla yollarına devam edecekler. Bekleyip görmek lazım” diye konuştu.