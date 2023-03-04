Politika

Demirtaş'tan ilk yorum: Hep birlikte kazanacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü açıklamalarının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ilk kez yorum yaptı.
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türkiye Meral Akşener HDP İYİ Parti Selahattin Demirtaş Mithat Sancar

HABER MERKEZİ

Selahattin Demirtaş, Meral Akşener'in dünkü açıklamaları sonrasında yaptığı ilk paylaşımda "Bir de HDP'ye kulak verin. Çözüm birlikte, beraberlikte, güçlü demokraside. Hep birlikte kazanacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü açıklamalarının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ilk kez yorum yaptı.

HDP Eş Genel başkanı Mithat Sancar'ın bugünkü açıklamalarından bir bölümü alıntılayan Demirtaş, "Bir de HDP'ye kulak verin. Çözüm birlikte, beraberlikte, güçlü demokraside. Hep birlikte kazanacağız" dedi.

Demirtaş, "Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Sen ben yok, BİZ varız ve birlikte başaracağız.

Merak etmeyin, liderlerin de sadece bir oyu var, aynen sizin gibi. Mühür sizin elinizde. Güzel yarınlar sizin elinizde. Siz halksınız. İnandığınız yolda yürüyün, liderler sizin arkanızdan gelsin" ifadelerini kullandı.

 

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