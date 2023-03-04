Politika

İYİ Parti Sözcüsü, İmamoğlu ve Yavaş’ın Akşener’le görüşeceği iddiasını yalanladı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Meral Akşener ile görüşeceğine dair bilginin doğru olmadığını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Meral Akşener Kürşat Zorlu

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Hem 10 büyükşehir belediye başkanları hem de Sayın Yavaş ile Sayın İmamoğlu'nun Sayın Meral Akşener'e bir ziyaret gerçekleştireceği yönündeki bilgiler doğru değildir" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada gündemde yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşeceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Zorlu "Görüşme iddialarını biz de basından duyduk. Böyle bir talep ne bizden ne de İmamoğlu ve Yavaş'tan gelmemiştir" dedi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv