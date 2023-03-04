Politika

Akşener 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek liderler zirvesine katılmayacağı öğrenildi.
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türkiye Meral Akşener İYİ Parti Altılı Masa

HABER MERKEZİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanları ile genel merkez ek binasında bir araya geldi. 

İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Genel Başkan başdanışmanları, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında partinin Genel Merkez ek binasında toplandı.

Parti’den toplantı görüntüleri paylaşıldı.

Medyada yer alan haberlere göre saat 19:00'da toplantı sona erdi.

Akşener İyi Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in 6 Mart'taki Altılı Masa toplantısına katılmayacağını aktarıldı.

İyi Partili Erhan Usta ise, "Kapının açık olmadığını düşünüyoruz. 5'li Masa, Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için bir araya gelmiştir" dedi.

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