Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına İYİ Parti talimatı: Cevap vermeyeceğiz

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan ayrıldığına yönelik açıklaması sonrası bugün olağanüstü toplandı.

Edinilen bilgiye göre; toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu kurmaylarından İYİ Parti’yle ilgili tartışmalardan kaçınmasını istedi.

Parti kaynakları, CHP’nin ne olursa olsun saldırgan bir dil kullanmaktan kaçınacağını belirtti.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan kurmaylar, “İYİ Parti’ye karşı dışlayıcı olmamaya devam edeceğiz. Millet İttifakı olarak da yolumuza devam edeceğiz. Açıkladığımız metinleri uygulamakta kararlıyız. Bunları değerlendirdik. Genel başkanımız da bu kanaatte” ifadelerini kullandı.

Kurmaylar, İYİ Parti’nin masaya dönme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin de “Bu konuyu toplantıda değerlendirmedik. Siyasette 24 saatte her şey olabilir. Bu olacaksa da kararı genel başkanlar verecektir. Biz her şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusundaki desteğin de yinelendiği aktarıldı.