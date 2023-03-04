Politika

ABD Genelkurmay Başkanı’ndan Rojava’ya sürpriz ziyaret

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, bugün Rojava’daki Amerikan birliklerine yaptığı sürpriz ziyaret sırasında, DAİŞ’e karşı DSG ile olan ortaklığın önemine dikkat çekti.
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kürdistan Mark Milley ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rojava

HABER MERKEZİ

Reuters, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin beklenmedik bir şekilde Suriye'nin kuzeydoğusundaki (Rojava) Uluslararası Koalisyan Güçlerini ziyaret ettiğini duyurdu.

Ziyaretin amacı, terör örgütü DAİŞ'e yönelik askeri operasyonlar ve ABD güçlerini saldırılardan korumaya yönelik tedbirleri değerlendirmek için olduğu belirtildi. 

Sürpriz ziyaretinde önemli mesajlar veren ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Amerikan askerleri ile Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ortaklığının önemine dikkat çekti. 

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Milley, ABD güçleri ile DSG’nin ortaklığı DAİŞ’i kalıcı olarak yenilgiye uğratmasının önemine inandığını söyledi.

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