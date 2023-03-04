Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi

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Maraş merkezli depremlerde can kaybının 45 bin 968'e yükseldiği bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

"Olağan dışı bir süreç yaşandı" diyen Bakan Soylu, " Şu ana kadar 13 bin 62 sarsıntı meydana geldi. 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. Toplamda 28 bin 300 enkaz var" dedi.

Öte yandan Bakan Soylu, can kaybının 45 bin 968'e yükseldiğini açıkladı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

“Yeni bir süreç başladı. Özellikle bu 10 ilde esnaflarımızda da ciddi tahribat oldu.

Ticaret Bakanımızla da bu konuyu değerlendirerek, küçük esnafların canlanması için adımlar atılmaktadır. Köyün tarım hayatından tutun da süt meselesine kadar her şey takip edilmektedir. Sokak hayvanlarında da aynı durum söz konusu.

Deprem bölgesinde 426 belediye görevlendirildi. Sadece Hatay'da 127 belediye var. Ne kadar büyük operasyon yürütüldüğünü ifade etmek için bunu anlatıyorum. Deprem bölgesinde 41 vali görevlendirildi. Bunların her birinin bir görevi var. Denizli Valimiz defin ve kimliklendirme, Erzurum Valimiz Aile Bakanlığımızla birlikte oranın koordinasyonlarını sağlayarak, ayni yardımların illeri sevkini sağlamaktadır.

Erzincan Valimiz, Kızılay'la birlikte beslenme sürecinin tamamını, Amasya Valimiz de tüm belediyelerle birlikte kullanma suyu hatlarını takip ediyor.

Edirne Valimiz tüm sektörel ihtiyaçların giderilmesini sağlıyor. Konya Valimiz Hatay'dan başka illere gidecek vatandaşların tahliye süreçlerini ve konaklamalarını organize etmektedir. Diğer arkadaşlarımız da kendi görevlerini yapıyor.”