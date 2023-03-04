Allavi’den K24’e: Sudani’nin Kürdistan Bölgesi ile sorunları çözeceğinden eminim

ERBİL (K24)

Irak eski Başbakanı ve Vataniyye Bloğu lideri İyad Allavi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Kürdistan Bölgesi ile sorunları çözeceğinden emin olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Allavi, “Sudani’nin Kürdistan Bölgesi ile olan sorunları çözeceğinden eminim, Sudani’nin önünde bazı engeller var” dedi.

“Anayasa eşit gelir dağılımına izin veriyor” diyen Allavi, “Petrol ve gaz yasası bölge ile mali sorunları yeniden düzenleyecek. Erbil ve Bağdat, sorunları çözme konusunda ciddi” ifadelerini kullandı.

Allavi, “Başkan Barzani'yi ziyaret edip kendisine petrol ve gaz yasa tasarısı ile ilgili teklifte bulunacağım” dedi.