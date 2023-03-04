İYİ Partili milletvekili, partisinden istifa etti

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:

“Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.”

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamanın ardından, partiden çok sayıda yönetici ve üye istifa etmişti.